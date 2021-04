Número de vítimas de feminicídio cai 77% no Rio Grande do Sul

No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher (8/3), o Rio Grande do Sul viu a taxa de feminicídio cair 77% na comparação com março de 2020. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado e foram divulgados nesta quinta-feira (8).

Ao todo, foram três vítimas de feminicídio registradas no RS em março de 2021, o menor número desde 2012, quando se iniciou o registro desse crime. No mesmo mês do ano passado, o número chegou a 13. Entre as razões apontadas pela SSP para a queda estão a inauguração de 17 Salas Margaridas em março, espaços reservados onde as mulheres podem denunciar violências sofridas e requisitar medidas protetivas, e a intensificação da atuação da Polícia Civil na repressão dos agressores das vítimas.

Desde 2012, o governo gaúcho divulga os números de feminicídio para março:

Latrocínios

Na contramão dos indicadores de feminicídio, a taxa de latrocínio mostrou alta de 400%. Em março de 2021, foram 10 casos contra dois na comparação com março de 2020.

O latrocínio é o crime quando há roubo seguido por morte. Conforme a secretaria, seis dos 10 latrocínios identificados estão relacionados com o roubo de veículos.