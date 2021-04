Biblioteca da Smed encerra as atividades e remaneja acervo

Depois de mais de 50 anos de existência, a Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação (Smed) será fechada. O anúncio oficial foi feito na tarde desta quinta-feira (8). O acervo de mais de oito mil volumes de uma das bibliotecas mais importantes de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul será repassado para escolas municipais, pinacotecas e arquivos. Em nota, Smed afirma que o motivo do fechamento é o baixo aproveitamento do local. O espaço será destinado para outro uso.

“A decisão de liberar o espaço onde está localizada a biblioteca fundamenta-se pelo baixo aproveitamento pelas escolas municipais e comunitárias, no período entre 2017 e 2020, quanto à retirada e consulta do acervo”, justifica a Smed. O documento também disse que a falta de registros de retiradas de livros e visitas à biblioteca por parte dos servidores internos é outro fator. “Depoimentos indicam que a biblioteca não é um lugar procurado. Servidores que trabalham há anos na Smed relataram que não conhecem a biblioteca ou que frequentaram poucas vezes este espaço em anos.”

Para a presidente da Associação Rio-Grandense dos Bibliotecários, Neli Miotto, esses fatores não justificam o fechamento do local, que é especializado em educação. “Não podemos perder a memória de uma cidade que já foi referência em educação só porque nos últimos anos não teve procura. Precisamos reativar e convidar a comunidade, não fechar o espaço”, aponta.

Neli acredita que esse episódio faz parte de um processo de desmonte que, segundo ela, vem acontecendo desde 2018, quando a biblioteca passou a ser coordenada por uma professora e não por uma bibliotecária. “Hoje, existe apenas uma bibliotecária na biblioteca da Smed para fazer o atendimento a 98 escolas do município, que é a parte de assessoria técnica, e mais 211 escolas conveniadas. Antes, eram cinco bibliotecários trabalhando no suporte técnico, nas atividades e nos projetos.” O site da biblioteca não é atualizado desde maio de 2018.

“O acervo dessa biblioteca foi muito utilizado para compor os planos de educação de várias cidades do Rio Grande do Sul. Também tivemos várias universidades do Brasil que encontraram respaldo na Biblioteca da Smed para montar pesquisas, projetos e propostas na área da educação”, relembrou Neli. Ela defende que a biblioteca tem um material especializado para embasar pesquisas em educação que não pode ser remanejado. “É claro que a biblioteca tem parte do acervo destinado para o público infantil-juvenil, mas ela não pode ser descaracterizada.”

“As principais coleções serão destinadas às bibliotecas públicas Josué Guimarães (no interior do Centro Municipal de Cultura), do Estado do Rio Grande do Sul (BPE), Prof. Romano Reif, Leopoldo Boeck e Érico Veríssimo”, diz a nota. Os livros infanto-juvenis serão destinados às escolas da rede municipal de ensino, e a Smed afirma que “com isso, buscamos valorizar as bibliotecas escolares.”

As obras de arte serão destinadas para a Pinacoteca Ruben Berta, Pinacoteca Aldo Locatelli, Pinacoteca Barão de Santo ngelo e Pinacoteca da Ajuris. “Os arquivos históricos serão destinados para o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Velhinho, Arquivo Mapoteca Pública Colônias RS.” A Smed afirma que está desenhando um espaço especial para guardar o acervo técnico, dentro da própria secretaria.

A Biblioteca da Smed não está funcionando desde o ano passado por conta da pandemia e, por isso, segundo a nota, o fechamento do espaço será um processo administrativo normal. Sem cerimônia e sem data oficial para encerrar as atividades, uma parte da história de Porto Alegre acaba.