UFRGS vai elaborar laudo sobre situação do 'Esqueletão'

A Prefeitura de Porto Alegre vai firmar acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para elaborar um laudo sobre a situação da estrutura do “Esqueletão”, prédio inacabado de 19 andares ao lado da Praça XV de Novembro, no centro de Porto Alegre.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos Cezar Schirmer, a assinatura que firma a parceria entre a instituição de ensino e a prefeitura deve ocorrer na próxima semana. De acordo com Schirmer, pela complexidade do laudo é necessário equipamentos, estrutura e pessoal adequados, e esses três pontos são atendidos pela UFRGS. O custo estimado da produção do laudo é de R$ 250 mil.

O contrato prevê um prazo de quatro meses, mas a expectativa é que esse prazo seja antecipado. “Provavelmente na semana que vem já vamos assinar isso, em torno de 60 dias vamos ter o laudo sobre o prédio e a Prefeitura vai tomar a decisão sobre o que fazer”, afirma Schirmer. “O importante é decidir sobre um assunto que a mais de 60 anos prejudica a paisagem urbana de Porto Alegre”.

No fim de março, a primeira família moradora do prédio deixou o local com apoio da Secretaria Municipal de Habitação de Regularização Fundiária (SMAHRF). O prédio, também chamado XV de Novembro, foi construído na década de 1950. O imóvel tem valor estimado de R$ 3,4 milhões, e uma dívida de R$ 1,7 milhão em impostos.