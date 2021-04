Pesquisa Epicovid-19 realiza nova rodada de entrevistas no Rio Grande do Sul

A pesquisa de Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Rio Grande do Sul (Epicovid19-RS) começa uma nova etapa de entrevistas e testes a partir desta sexta-feira (9). Até segunda (12), profissionais voluntários da área da saúde visitarão 500 residências em nove cidades gaúchas para recolher dados sobre a pandemia.

De acordo com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), serão 4,5 mil entrevistados em Porto Alegre, Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. Os profissionais coletam uma amostra de sangue dos participantes sorteados para realizar o teste rápido, seguido de uma entrevista sobre os sintomas relacionados à doença, busca por assistência médica, vacinação e rotina.

infectadas pela Covid-19 Os últimos dados da pesquisa, divulgados em fevereiro, estimaram que mais de 1,13 milhão de pessoas já foram. Isso significa que um em cada dez habitantes do Rio Grande do Sul contraiu o vírus.