Temperatura deve passar dos 30ºC no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (7) é de sol e aquecimento em todas as regiões. Em muitas cidades gaúchas, a temperatura deve passar dos 30ºC no período da tarde e com o retorno da sensação de calor.

Segundo as informações da Metsul Meteorologia, nos próximos dias, o ar seco e quente irá manter o tempo firme com sol em todas as regiões com previsão de maior elevação da temperatura no turno da tarde. As máximas poderão passar de 35°C na região dos Vales e no Oeste. O vento será persistente do quadrante Norte com rajadas moderadas.

Em Porto Alegre, o dia será de sol e com amplitude térmica típica de outono. O vento predomina de Leste/Nordeste e nos próximos dias e o sol predomina. Já a temperatura sobe mais com previsão de calor para esta época do ano.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 14ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 18ºC