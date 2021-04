IBGE suspende provas de processo seletivo para o Censo de 2021

Devido à redução de cerca de 96% nos recursos para a aplicação do Censo Demográfico 2021, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que as provas objetivas para Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador estão suspensas. O processo seletivo poderá ser reagendado, mas segundo o IBGE, depende de um "posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento do Censo Demográfico".

As provas estavam marcadas para os dias 18 e 25 de abril. Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico deveria ter ido a campo no ano passado, mas foi adiado em função da pandemia do novo coronavírus.

servidores do instituto já haviam pedido que o censo fosse adiado para 2022. O cenário para o levantamento dos dados da população brasileira é cada vez mais difícil. Em razão do agravamento da pandemia,