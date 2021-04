Metade Norte do RS pode ter áreas com instabilidade nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (6) é de sol entre nuvens ao longo do dia. No turno da tarde, contudo, núcleos muito isolados de chuva poderão se formar, especialmente em áreas da Metade Norte do Estado. Segundo a Metsul Meteorologia, não se afasta algum evento isolado de chuva forte.

O vento predomina do quadrante Leste com rajadas mais intensas durante a tarde, especialmente na Metade Leste do Estado. A partir de quarta-feira (7), começa um período de tempo mais seco e quente no Rio Grande do Sul em que a temperatura poderá passar dos 30°C em muitas áreas.

Nesta terça-feira, Porto Alegre tem sol e alguns períodos com maior nebulosidade. Existe chance de ocorrer rajadas fracas de vento do quadrante Sul/Sudeste. Não se afasta a possibilidade de chuva passageira. Já a partir de quarta, a previsão é de o tempo abrir com sol. A temperatura sobe com sensação de calor na região, que deverá estar presente até o sábado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 13ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 18ºC