Novos valores da Área Azul em Porto Alegre entram em vigor na próxima segunda-feira

O sistema de estacionamento rotativo Área Azul em Porto Alegre passará a ter novos valores a partir da próxima semana. Com a alteração, a partir de segunda-feira (5), a tarifa para utilização das vagas será R$ 1,15 por período de 30 minutos, e assim progressivamente de acordo com o tempo de permanência. Prevista em contrato, a mudança de valores foi publicada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), através do Decreto 20.968.

O tempo máximo de permanência nas 6.786 vagas em trechos de Área Azul é duas horas nas áreas comuns e quatro horas na Área dos Parques, que possui este limite de tempo mais amplo somente aos sábados, domingos e feriados. Segundo o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, o objetivo do estacionamento rotativo é promover a democratização do espaço público nas regiões de maior circulação e facilitar o acesso das pessoas ao comércio local. As cores da sinalização dos dois tipos de vagas são diferentes: nas comuns a sinalização é feita utilizando azul; já nas áreas dos parques as placas têm uma faixa verde na lateral. É importante que os usuários consultem a sinalização no local.

O sistema de estacionamento rotativo da Capital gaúcha não depende de moedas e está adaptado aos novos tempos das plataformas móveis e digitais para dar mais facilidade à população. A ativação pode ser feita pelo aplicativo Digipare e via internet, inclusive através de SMS, independente do uso dos terminais.

Horário de Funcionamento - No bairro Moinhos de Vento – De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 13h.

Funcionamento nas demais regiões – Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e aos sábados, das 8h às 13h.

Área dos Parques - Aos sábados, domingos e feriados, no entorno do Parcão, das 8h às 20h, e no Parque Marinha e Redenção das 8h às 19h, com limite de tempo mais amplo, máximo de 4h, conforme a sinalização local.

Novas tarifas Área Azul a partir de 5 de abril

- 30 minutos: R$ 1,15 (período mínimo)

- 1h: R$ 2,30

- 1h30: R$ 3,45

- 2h: R$ 4,60 (tempo máximo)

Tarifas Área dos Parques

- 150 min: R$ 5,75

- 180 min: R$ 6,90

- 210 min: R$ 8,05

- 240 min: R$ 9,20 (tempo máximo aos sábados, domingos e feriados)

Aplicativo – Baixe o aplicativo Digipare no Google Play, Apple Store ou Windows Store, faça o seu cadastro e gerencie os seus créditos pelo celular.

SMS – Utilize os créditos eletrônicos adquiridos com a plataforma gratuita de SMS. Envie uma mensagem para 27317 com digipare + 51 (código da cidade) + placa do veículo + tempo que desejar em minutos.

Internet – Compre créditos eletrônicos de estacionamento no site digipare.com.br.

Sede da empresa – Na sede da empresa, localizada na rua Uruguai, 240, 11º andar, é possível comprar créditos e tirar dúvidas. Também é disponibilizado o e-mail Na sede da empresa, localizada na rua Uruguai, 240, 11º andar, é possível comprar créditos e tirar dúvidas. Também é disponibilizado o e-mail [email protected] , o telefone (51) 3224 7020 e WhatsApp (11) 97205-3816 para atendimento aos usuários.

Como usar o equipamento – Pagamentos com moedas, cartão de débito, crédito e NFC (tecnologia de aproximação, ver disponibilidade em seu banco).

- Pressione o botão azul tempo para iniciar a operação.

- Pressione o botão verde confirma.

- Digite a placa do veículo e pressione confirma.

- Insira moedas, se preferir, e confirme. Ou pressione o botão azul para cartão de crédito, débito, NFC (pagamento por dispositivo de aproximação) e confirme.

- Escolha o tempo e confirme.

- Insira o cartão, digite sua senha e tecle entra.