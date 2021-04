Raquel Teixeira assume a Secretaria Estadual de Educação do RS

O governador Eduardo Leite empossou no fim da manhã desta quinta-feira (1) a nova secretária estadual de Educação. Raquel Teixeira assume o cargo no lugar de Faisal Karam, que retorna à Assembleia Legislativa para cumprir seu mandato de deputado estadual.

Natural de Goiânia, a nova titular da Seduc atuava como coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de São Paulo no governo do João Dória. A professora é PhD em Linguística pela University of California em Berkeley, nos Estados Unidos, graduada em Letras e mestre em Letras e Linguística pela Universidade de Brasília (UnB). Ela também tem especialização em Etnolinguística pela Universidade Federal de Goiás e pós-doutorado em Língua e Cultura pela Escola de Altos Estudos de Paris.

A nova secretária aproveitou a oportunidade para apontar algumas linhas do seu trabalho frente à educação pública gaúcha. “O Brasil sai dessa pandemia muito mais digitalizado. E para esse mundo digital, precisamos de cidadãos com enorme capacidade e comunicação, com capacidade de fazer inferências, analogias, generalizações, interpretações. Temos um desafio enorme em relação à capacidade de linguagem, de interpretação e comunicação. Se não formos capazes de oferecer aos jovens nas nossas escolas língua portuguesa e matemática de qualidade, língua estrangeira, capacidade de foco, flexibilidade intelectual e equilíbrio emocional, se não formos capazes de fazer isso, estaremos falhando na nossa obrigação como Estado de oferecer aos jovens as oportunidades que eles jovens tem direito”, afirmou.

O governador, por sua vez, salientou a necessidade de uma modernização na educação com vistas a tornar o Estado economicamente mais competitivo. “Vivemos uma revolução tecnológica. Essa nova economia exige capacidades muito mais complexas, nas quais precisamos formar nossas crianças e jovens. Se não nos adaptarmos rapidamente e não promovermos essa revolução na educação, perderemos o trem da história e poderemos chegar a um ponto de não retorno”, disse Leite.

Raquel Teixeira assume a missão em meio a uma pandemia que fechou as escolas. A retomada do ensino presencial será um dos desafios que ela terá pela frente. “Chego ao Rio Grande do Sul repleta de entusiasmo e confiança. Consciente das dificuldades, mas com a clareza de que com o apoio do governador, com o apoio dos colegas secretários, dos parlamentares, das autoridades educacionais e, principalmente, o apoio, a adesão e o trabalho coletivo da equipe técnica da Seduc e dos professores altamente qualificados, só precisamos reger para funcionarmos como uma orquestra”, afirmou.

Quem é a nova secretaria estadual de Educação

Raquel Teixeira é membro fundadora e integrante do Comitê Técnico do Todos pela Educação, além de integrante da Academia Feminina de Letras de Goiás.

Nos últimos 20 anos, foi secretária de Educação, secretária de Ciência e Tecnologia, secretária de Cultura, secretária de Cidadania e secretária de Esporte em Goiás. Foi também conselheira do Conselho Nacional de Educação e deputada federal por oito anos.