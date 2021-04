O conforto da fé em um período de perdas e dores

O Brasil vive uma tragédia como nunca viveu em toda a sua história moderna. As vítimas do novo coronavírus se acumulam e, com um volume cada vez maior, viram meras estatísticas oficiais. No coração daqueles que perderam um pai, uma mãe, um irmão ou uma irmã, um amigo, uma amiga, um avô ou uma avó, a dor é incalculável. Não há número que a represente. É nesse momento que o apoio espiritual cumpre um papel fundamental, o de dar consolo aos que sofrem, respostas aos que têm dúvida, e caminhos aos que se sentem perdidos.

No Brasil inteiro já são oficialmente 325.284 vidas perdidas para a Covid-19. Somente nesta semana, entre segunda (29) e quinta-feira (1), foram reportados 13.078 óbitos no País. No Rio Grande do Sul, as mortes ultrapassaram a marca de 20 mil nesta quinta-feira.

As mortes aumentam em uma quantidade assustadora. Diante desse quadro de tragédia, misturada com medo e desalento, é da natureza humana buscar acolhimento. E, quando os médicos não sabem responder às dúvidas que surgem em momentos como esse, as respostas costumam ser buscadas em outros lugares, com outras pessoas.

As crenças religiosas funcionam como um esteio em momentos de dificuldade. No caso do atual, as perdas são amplificadas, pois as pessoas sequer podem se despedir de seus entes queridos que se foram, visto que os protocolos sanitários impedem a realização de cerimônias como velórios.

Cada crença enxerga a doença, a morte e o luto à sua maneira. Boa parte delas se assemelham em alguns pontos, mas também se diferenciam em outros. Independentemente de como cada religião trata o fim da vida, todas elas estendem a mão e oferecem um apoio. Apoio esse que se dá não só a quem está doente, mas também para seus familiares, amigos e conhecidos.

Baba Diba de Iyemonja é babalorixá da Comunidade Terreira Ile Àsé Yemonjá Omi Olòdó, localizada na vila São José, em Porto Alegre. Conforme ele, é facilmente percebido um aumento na procura por apoio espiritual desde o início da pandemia, no fim de fevereiro do ano passado. No caso da sua crença, a procura não se dá somente em busca de conforto, mas também de proteção e saúde. “O nosso povo de terreiro tem um perfil diferente. Ele tem o costume de, a qualquer sintoma de qualquer tipo de doença, antes de ir no médico, acessar o terreiro. Percebemos sim um aumento na procura. As pessoas buscam tanto o atendimento espiritual quanto o nosso conhecimento das ervas, das folhas, dos chás que costumamos administrar e que ajudam muito na recuperação e na absorção de qualquer outro tipo de medicamento”, afirma o líder religioso.

A percepção de que houve um aumento no número de pessoas que buscam conforto espiritual no atual período é compartilhada por outros líderes religiosos gaúchos.

Famílias vivenciam as perdas de modo mais distante e isolado (Silvio Avila/AFP/JC)

Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler aponta o distanciamento entre os familiares e os falecidos – necessário em razão dos riscos de contaminação – como motivador de uma angústia difícil de lidar. “O fato de não poder ver o rosto da pessoa falecida, de não poder tocar o corpo, de não ter tempo de chorar a perda, isso traz uma tensão muito forte. Esse é um aspecto humano. Não ter o tempo suficiente para rezar essa perda, essa morte, essa dor, deixa um vácuo”, aponta o líder da Igreja Católica. “Nós, como Igreja, nem sempre conseguimos acompanhar de forma satisfatória esses momentos de dor e de morte. Entrar em uma unidade de saúde quando o familiar pede uma unção dos enfermos é uma inconveniência que nos desafia”, destaca dom Jaime.

O impacto da pandemia não é percebido apenas nos números divulgados diariamente pelas autoridades públicas. Para quem atua junto às comunidades, como os líderes religiosos, os números são nomes, muitos deles bem próximos. “Ficamos em contato com as famílias e elas nos procuram para que elevemos preces. A cada semana eu escrevo o nome das pessoas doentes para fazer as rezas e lamentavelmente o papel onde escrevo ficou pequeno. Realmente é fato, isso atingiu absolutamente a todos. Não tem ninguém que não conheça um familiar, um amigo que não esteja internado, que não esteja infectado”, lamenta o rabino Gershon Kwasniewski, da Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência (Sibra).

Com os contatos restritos a conversas por meio de ferramentas digitais de comunicação, a proximidade física deu espaço para as ligações telefônicas e chamadas de vídeo. Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs no Rio Grande do Sul (Conic-RS), Adélcio Kronbauer afirma que a mudança no modo de atender as pessoas mudou, mas isso não alterou o impacto desses atendimentos. “A conversa está acontecendo muito por celular. As pessoas procuram, elas ligam e a gente acaba ligando muito também. Mudou a forma de atendermos, mas isso não significa que é menos intenso. Em determinados momentos, parece que as pessoas até se soltam mais para falar o que está se passando com elas”, diz o religioso.

As dores e angústias de quem está doente ou perdeu um ente querido

A sombra permanente do vírus rondando todos os movimentos, o medo de se contaminar e de contaminar pessoas próximas e, ainda mais, o medo de morrer. A pandemia trouxe uma pressão emocional sobre a sociedade que se intensificou nos últimos meses, com o recrudescimento da crise sanitária. Diante deste cenário, as angústias se multiplicam e a população que pratica uma fé, seja ela qual for, busca nas suas crenças respostas e conforto.

Baba Diba de Iyemonja aponta quais são os medos que as pessoas apresentam quando buscam o apoio em um terreiro de religião afro-brasileira. “A primeira coisa é o medo de morrer. As pessoas começam a sentir o primeiro sintoma e o primeiro pavor é o de morrer. De fato, não sabemos quem vai e quem não vai agravar. Já tivemos perdas. Na minha comunidade já tivemos três perdas. Uma pessoa com 88 anos, uma com 79 e, há uma semana, uma com 51 anos. As pessoas vêm procurar alívio para as dores, mas muito mais para fazer segurança para não morrer. Elas têm medo, têm pavor de morrer”, observa o babalorixá que também é bacharel em Saúde Coletiva.

Líder da comunidade judaica da Capital, o rabino Guershon salienta outro ponto que traz muita aflição para quem está doente ou tem algum conhecido doente. “A angústia é muito grande quando não se pode entrar em uma UTI para acompanhar um ente querido. Assim, não é só importante fazer a prece pela pessoa que está doente, mas também acompanhar os familiares do doente que estão limitados, angustiados por não poderem ir até o hospital para acompanhar esse amigo. Eu também, como religioso, estou angustiado por não pode entrar nos hospitais e visitá-los”, destaca.

Rabino Guershon salienta a importância de cuidar dos familiares dos doentes (Arquivo pessoal/JC)

O pastor Adélcio atua com o acompanhamento pastoral hospitalar. Sua função é ouvir os doentes e familiares e ajudá-los na compreensão do momento pelo qual passam. Conforme ele, as pessoas que estão internadas costumam apresentar uma mistura de sentimentos. “Em um primeiro momento, elas têm a sensação de que, com elas, isso não vai acontecer. A pessoa acaba tendo uma mistura de sentimentos. Ela tem de reconhecer que muitas coisas que falou antes, pregou antes, não são bem assim. Vem até um sentimento de culpa. Então, primeiro, temos de trabalhar esse sentimento de culpa. E, também, há o medo da morte”, ressalta.

Por outro lado, há aqueles que se agarram em sua fé para atravessar o momento difícil. “A grande maioria tem a confiança da presença de Deus. Eu sempre digo assim: apesar desse sofrimento, entendendo, racionalmente ou não, a presença de Deus, vamos sentir a presença de Deus. É preciso desenvolver uma paciência, uma serenidade”, testemunha o pastor luterano, lembrando que as dúvidas a respeito da própria fé também surgem em momentos de sofrimento. “Diante da finitude da vida, as pessoas acabam se tornando sensíveis. Também existe o sentimento de revolta, que é normal. Onde está Deus? Temos de ouvir com calma, com paciência. O próprio Cristo, diante do sofrimento, disse ‘Pai, por que me abandonaste?’”, pondera o religioso.

Questionar a fé é comum quando a vida está em risco, diz o pastor Adélcio (Arquivo pessoal/JC)

Dom Jaime Spengler lidera a religião com maior número de fiéis no Estado. Assim, é natural que a quantidade de pessoas que busquem apoio junto às paróquias seja maior. Para ele, a perda sem despedida é uma dor difícil de lidar. “São tantas as perdas, as mortes, e a forma como se faz a despedida é muito fria, a pessoa, a família, os amigos, com dificuldade podem participar de um momento muito breve de despedida. Isso deixa uma marca e essa marca nós, como sociedade, vamos precisar encontrar um meio para sanar. Vamos precisar celebrar esse luto de uma forma digna”, enfatiza o arcebispo.