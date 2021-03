Feriado de Páscoa deve ter movimento moderado na Freeway e rodovias para o Interior

bandeira preta no Rio Grande do Sul Durante o feriado de Páscoa, o movimento de veículos na BR-290 (Freeway) em direção ao Litoral Norte deve ser equivalente ao de dias comuns, segundo estimativa da CCR Via Sul, que administra a rodovia. O gerente de Interação com o Cliente da concessionária, Diogo Stiebler, explica que o atual cenário de circulação restrita por conta dase assemelha aos dois primeiros meses da pandemia de Covid-19 no Estado, em 2020.

De acordo com o gestor, por conta das medidas de isolamento social, no ano passado o trânsito de veículos reduziu em 70% nos quatro dias do feriado de Páscoa em comparação ao mesmo período de 2019.

Em 2020, na véspera da Sexta-feira Santa pouco mais de 17,9 mil veículos se dirigiram às praias pela Freeway, enquanto outros 13,2 mil rumaram à Capital. Na sexta e no sábado, o movimento caiu praticamente pela metade em ambos os sentidos; e no domingo o fluxo para o Litoral girou em torno de 6,6 mil veículos, com maior parte da movimentação de automóveis (13 mil) trafegando no sentido para Porto Alegre.

"Por conta da pandemia, não há como ter uma estimativa precisa, mas tudo indica que o cenário será parecido com o do ano passado - inclusive esta foi a época em que houve maior queda no tráfego ao longo de 2020, o que deve se repetir com a segunda onda de Covid-19 em curso", avalia Stiebler. Ele completa que por conta do agravamento da pandemia, a redução do movimento de veículos - tanto os de passeio como os comerciais - já é bastante "significativa" desde fevereiro de 2021. "No verão, os automóveis de passeio já apresentaram queda de fluxo, enquanto os comerciais se mantiveram estáveis. Agora em ambos os casos percebemos a diferença."

O gerente de Interação com o Cliente destaca que, apesar disso, CCR Via Sul irá reforçar a operação para o feriado de Páscoa. "Vamos dobrar o número de guinchos, e operar com o pedágio a pleno, com todas as cabines abertas e inclusive com operação papa fila (que antecipa a cobrança da tarifa para agilizar a passagem pelas cabines), em caso de necessidade."

A concessionária irá dispor cerca de 250 profissionais de atendimento de quinta-feira (1) a domingo (4) nas quatro rodovias (BR-101, BR-290, BR-448 e BR-386) que atua. Também haverá, se necessário, operação especial de uso de acostamento na Freeway em parceria com a Polícia Federal, para evitar congestionamentos, afirma Stiebler. Com isso, a pista aumenta em 20% para o tráfego de veículos.

acidente que ocorreu com uma carreta de combustível estamos trabalhando com fluxo e contrafluxo O gerente da CCE Via Sul aconselha os usuários das rodovias a evitarem os horários de maior concentração de veículos: quinta (1), das 14h até 22h; sexta (2) entre 7h até o meio dia, e domingo (4), após às 14h. A expectativa de tráfego no último dia do feriado é de que seja alto até as 20h na maioria das estradas, com exceção da BR-386. "Nesta rodovia temos um desvio de tráfego no km 350 (entre Estrela e Lajeado) em razão de umna primeira quinzena de março, e, com velocidade controlada, em apenas uma pista. Por este motivo, ali no domingo o movimento alto deve ser estender até umas 23h", detalhe o gestor.

Segundo Stiebler, os feriados de Páscoa representam o período de maior movimento na BR-386. "Por se tratar de um feriado religioso, é característica das pessoas irem para a casa de parentes no Interior." O gerente da CCR Via Sul adverte que, caso isso ocorra, é "importante o motorista planejar a viagem com antecedência, saber o trajeto correto e fazer manutenção preventiva do veículo, além de garantir o combustível suficiente para a viagem." A partir desta quinta-feira, a CCR Via Sul já estará atuando com operação especial nos trechos que estão sob sua administração, especialmente na Freeway e BR-101, rodovias que levam ao litoral norte e a Santa Catarina.

Para os motoristas que utilizarem a BR-386, a dica é atenção especial para a região entre Estrela e Lajeado, onde no km 350 a rodovia segue com restrições no tráfego.