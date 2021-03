Previsão do tempo para o final de semana de Páscoa é de amplitude térmica

O tempo seco deve predominar no feriadão de Páscoa, mantendo a amplitude térmica grande que é típica para o outono. Nesta Sexta-feira Santa, áreas do Litoral, Serra e Costa Doce podem apresentar períodos de nebulosidade e com chance de garoa, mas em geral em todo o Rio Grande do Sul a previsão é de um tempo mais firme com sol e com temperatura pela manhã um pouco mais baixa.

De acordo com a Metsul Meteorologia, as marcas podem baixar de 10ºC em pontos do Noroeste, Médio e Alto Uruguai, nos Aparados e Campos de Cima da Serra. Na tarde de sexta-feira, as máximas devem ficar em torno de 23 a 25ºC.

Já no fim de semana, o sol deve predominar em grande parte das regiões, apresentando algumas nuvens na faixa Leste do Estado. A temperatura pode ficar um pouco mais elevada no sábado, entre os 25 e 27ºC na fronteira com a Argentina e nas Missões.

No domingo de Páscoa, a previsão é de aumento de temperatura. O calor retorna ao Rio Grande do Sul com marcas ao redor dos 30ºC nos Vales, na Grande Porto Alegre, na fronteira Oeste e também nas Missões. Há também um alerta para o mar agitado em todo o litoral gaúcho, por causa de um sistema de baixa pressão, devido a um ciclone que atuou nos últimos dias.