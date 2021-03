Centro e Leste do RS têm instabilidade nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (31) é de nuvens, especialmente entre o Certo e o Leste por causa de ar úmido e instável que vem do mar. A temperatura deve ficar amena com muita umidade e períodos de chuva. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os modelos meteorológicos projetam pancadas esparsas de chuva que, em geral, deve ser de fraca intensidade, porém de forma isolada não se afasta a possibilidade de chuva forte. Já na faixa Oeste, sobretudo, na fronteira com a Argentina o tempo fica firme com sol e poucas nuvens. O vento irá predominar do quadrante Sul e deixará a temperatura agradável em grande parte das áreas.

Porto Alegre tem previsão de uma quarta-feira com tempo úmido, muitas nuvens alternando com períodos de sol e pancadas de chuva. Em geral, a previsão é de pulsos de chuva fraca, porém de forma bem isolada poderão ocorrer períodos de chuva forte. A temperatura fica amena. Amanhã o tempo segue instável com nuvens e eventuais pancadas de chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 17ºC