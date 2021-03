SMS divulga datas de fechamento das farmácias distritais de Porto Alegre

Em função da atualização dos estoques de remédios nas farmácias distritais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre divulgou um calendário com as datas em que as unidades estarão fechadas, seguindo em um modelo de alternância quanto à abertura. Cada estabelecimento precisará ficar fechado por dois dias a fim de que a SMS consiga gerir o controle dos medicamentos oferecidos à população.

O procedimento de atualização, que teve início no dia 2 de março, seguirá em ritmo gradual até que as farmácias distritais estejam de acordo com a qualificação exigida na oferta do serviço. Para a retirada do medicamento, são necessários dois itens: receita médica válida e documento de identificação com foto.

Abaixo, o cronograma disponibilizado pela prefeitura contém os dias de fechamento de determinados estabelecimentos.

Março

30 e 31 – Farmácia Distrital Camaquã, rua Professor Doutor João Pitta Pinheiro Filho, 176, bairro Camaquã

Abril

6 e 7 – Farmácia Distrital IAPI (Centro de Saúde IAPI) - Rua Três de Abril, 90

13 e 14 – Farmácia Distrital Navegantes - Av. Presidente Roosevelt, 5

27 e 28 – Farmácia Distrital Bom Jesus - Rua Protásio Alves, 7771

Maio

4 e 5 – Farmácia Distrital Sarandi - Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744

11 e 12 – Farmácia Distrital Murialdo - Av. Bento Gonçalves, 3722