Ciclone pode provocar chuva e ressaca a partir desta terça-feira no RS

Um ciclone que está em formação na costa do Uruguai pode trazer chuva e vento forte ao Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira (30). O fenômeno vai provocar o declínio da temperatura nos próximos dias e pode ocasionar ressaca em algumas praias. Segundo a Metsul Meteorologia, de acordo com as projeções dos modelos meteorológicos, o ciclone vai ficar em alto-mar e não tem potencial de impacto.

Entre terça e quarta-feira (31), o vento deve se intensificar, com velocidade entre 50 km/h e 70 km/h, podendo ser superior em alguns pontos. No Sul e no Leste do Rio Grande do Sul, o vento pode provocar instabilidade, não se descartando pancadas fortes de chuva em alguns pontos.

A instabilidade afetará depois áreas mais próximas da costa no Paraná e em Santa Catarina. Esse ciclone apresenta uma trajetória incomum para os fenômenos deste tipo, seguindo no sentido Norte em direção à Região Sudeste do Brasil.