Rio Grande do Sul confirma mais 143 mortes por Covid-19

Rio Grande do Sul registrou neste domingo (28) novos 2.263 casos de Covid-19 e mais 143 óbitos confirmados. Deste total, 108 mortes ocorreram nos últimos 7 dias e os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas.

O total de casos, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, já soma 830.630. Um total de 18.823 óbitos relacionados com a Covid-19 já foram confirmados no Rio Grande do Sul e o número de recuperados da doença chegou a 787.065, o que equivale a 95% dos casos.

A incidência da doença no Estado é de 7,3 mil a cada 100 mil habitantes, de acordo com a secretaria. E a mortalidade verificada no Rio Grande do Sul é de 165,4 a cada 100 mil habitantes, com uma letalidade de 2,3 %.

A taxa de ocupação de leitos em UTI é de 104,6% (3.441 pacientes para 3.290 leitos de UTI), Do total de casos da doença, 7% precisaram de internação hospitalar (59.462).