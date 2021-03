Pais e mães realizam ato a favor da retomada das aulas presenciais no RS

Pais e mães a favor da retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul realizaram uma carreata na manhã deste domingo (28) em Porto Alegre. Cerca de 70 automóveis percorreram um trajeto de 3 Km do Parque Marinha do Brasil até o Tribunal de Justiça do Estado (TJ/RS), onde foram expostas mochilas e materiais escolares.

A instalação, de acordo com o projeto Lugar de Criança é na Escola, tem o objetivo de chamar atenção para a urgência do retorno das crianças e adolescentes para as escolas. Esses objetos "não estão sendo usados única e exclusivamente em razão do posicionamento do Judiciário", explica Fabiane da Silva, integrante do grupo que organizou o protesto, com apoio da Associação das Escolas Privadas do RS (AEPEI/RS).

De acordo com o coletivo, todos os materiais foram recolhidos e doados ao Projeto Anjos da Quinta.

retomar atividade presencial de ensino O ato pede, ainda, que o Tribunal de Justiça atenda à nova solicitação do governo do Estado para. Uma medida judicial de urgência foi encaminhada nessa sexta-feira (26) pela Procuradoria Geral do Estado (PGE/RS) na tentativa de derrubar a liminar que ainda impede o retorno das atividades presenciais em escolas de Educação Infantil e de ensino regular.