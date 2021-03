Rio Grande do Sul pode ter temporais e queda de granizo entre sábado e domingo

O Rio Grande do Sul pode ter temporais entre este sábado (27) e o domingo em áreas isoladas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, possibilidade de queda de granizo e trovoadas com rajadas de vento variando entre 60 km/h a 80 Km/h. O alerta vale também para Santa Catarina e Paraná.

O quadro pode se repetir no domingo, mas concentrado em áreas isoladas do Leste e Norte do Rio Grande do Sul e em todas as regiões de Santa Catarina e do Paraná.