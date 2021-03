Por dentro de um hospital dedicado a cuidar de doentes de Covid-19

A crise sanitária impôs uma dura realidade: hospitais que se transformam para dar conta da demanda elevada de doentes. Muitos praticamente se dedicam quase 100% aos casos. A reportagem do Jornal do Comércio acompanhou como é o dia a dia em um dos estabelecimentos de Porto Alegre. Em vídeo e textos, confira como são as instalações da Associação Hospitalar Vila Nova, na Zona Sul, o trabalho das equipes, o fluxo ininterrupto de ambulâncias e o apoio às famílias que choram a perda de entes queridos.