Porto Alegre: Uma cidade que nasceu na orla

As bordas redesenhadas pelos aterros

Aterros foram fundamentais para o desenho da orla como se conhece MARIANA ALVES/JC

A orla como conhecemos hoje nem sempre foi assim. Ao contrário, na maior parte de sua história, ela foi bem diferente de como é. Por motivos diversos, ela foi sendo redesenhada artificialmente, pouco a pouco, até adquirir a formação que tem atualmente.

A arquiteta e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Andréa Soler Machado obteve seu doutorado em História pela Ufrgs com a tese “A borda do rio em Porto Alegre: arquiteturas imaginárias, suporte para a construção de um passado”. Segundo ela, a história de Porto Alegre, está diretamente associada à ocupação das margens do Guaíba. “A partir do princípio do século XX, a borda do rio seguirá sendo o lugar onde a cidade se reinventa, oferecendo-se como objeto de desejo das modelagens e utopias tornadas possíveis através das técnicas modernas que permitem desmontes e aterros”, destaca em seu trabalho.

Os aterros, aliás, foram fundamentais para o desenho da orla como se conhece hoje. Iniciado ainda no século 19, o aterramento do Guaíba se deu em quase todas as décadas, com o último ocorrendo no fim dos anos 1970. Além de mudar o desenho das margens, as ações ampliaram a área terrestre do município e criaram os espaços planos atuais existentes do Cais até o pontal do Estaleiro.

Isa Mendes Vitagliano é mestra em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). Em sua dissertação, ela abordou as intervenções ambientais ocorridas no processo de aterramento do Guaíba. Conforme a pesquisadora, os aterramentos de partes da orla se deram por razões distintas. “Os trechos aterrados nas margens Norte e Central, realizados nas décadas finais do século 19 e iniciais do século 20, tinham como razão prioritária o favorecimento das relações comerciais de Porto Alegre com outras cidades”, aponta. A própria construção do cais e dos armazéns ocorreu em áreas aterradas. Já o aterramento das margens Sul, localizadas além do arroio Dilúvio, se deu com objetivos mais imobiliários, além de ter sido planejado.

As modificações na fotografia da orla são um exemplo de como a cidade que ali nasceu se transforma a partir daquele ponto. “A borda do rio Guaíba é o horizonte do viajante e a linha de contorno, frase especial de abertura no texto da cidade de Porto Alegre, moldura de sua natureza e de sua arquitetura, lugar querido e simbólico da capital”, aponta Andréa