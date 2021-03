Primeira família deixa prédio do Esqueletão em Porto Alegre

A primeira família moradora do Esqueletão, construção inacabada no Centro Histórico de Porto Alegre, deixou sua residência para trás. A mudança ocorreu no sábado (20), com apoio da Secretaria Municipal de Habitação de Regularização Fundiária (SMAHRF).

prédio XV de Novembro , construído na década de 1950, oferece riscos aos ocupantes. Após reuniões e atendimento aos moradores, a prefeitura da Capital identificou 14 famílias dispostas a serem registradas no Cadastro Único da Assistência Social (CADÚnico) e saírem voluntariamente.

Segundo o município, 12 famílias encaminharam a documentação necessária para o cadastro. Com isso, elas devem receber atendimento e acompanhamento no Centro de Referência da Assistência Social Centro (CRAS), auxílio moradia e cestas básicas.

expedição de mandado judicial Com relação aos moradores que não pretendem deixar o prédio voluntariamente, a prefeitura informa que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) aguarda apara a desocupação total do Esqueletão. O procedimento começou em março de 2020, mas foi suspenso devido à crise da Covid-19.

Com uma área superior a 13 mil metros quadrados, a construção que começou há décadas nunca foi concluída. A prefeitura afirma que, dos 19 pavimentos construídos, três são ocupados por moradias - algumas em situação precária. O térreo é ocupado por um centro comercial, com lojas de proprietários e inquilinos.