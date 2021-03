Laboratório Mont'Serrat abre unidade popular com exames a baixo custo em Porto Alegre

Pensando no atendimento às classes C e D, a rede gaúcha Mont'Serrat abriu seu primeiro laboratório popular, na zona norte de Porto Alegre. O Popular Laboratório, que já está operando, oferece exames médicos por um preço abaixo do mercado.

A intenção, segundo a empresa, é atender às classes mais baixas e pessoas que passaram a não ter planos de saúde em função da crise sanitária. Os mais de dois mil tipos de análise serão feitos em laboratório próprio e abrangem diagnósticos como Covid-19, pré-natal, urológicos, entre outros. Exames de sangue, por exemplo, custarão R$ 3,00, segundo a rede.

O espaço também conta com atendimento por plano de saúde e particular, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes no cartão de crédito. Com o baixo custo, o empreendimento ainda pretende auxiliar na diminuição das filas do Sistema Único de Saúde (SUS). "Temos certeza de que essa nova opção vai ajudar a desafogar o sistema público de saúde, especialmente em um momento como o que estamos vivendo”, destacou o CEO do Laboratório Mont’Serrat, Sérgio Oliveira.

Além da Capital, estão previstas inaugurações em oito cidades gaúchas entre 2021 e 2022. A empresa espera gerar entre 10 e 12 empregos diretos em cada filial, totalizando mais de 100 postos de trabalho criados.

A unidade do Popular Laboratório fica próxima ao Hospital Cristo Redentor, na avenida Assis Brasil, número 2848. O Laboratório Mont'Serrat, atuante desde 1991, já possui unidades em Porto Alegre e Canoas. O grupo será o gestor do novo espaço e o responsável por realizar todos os exames.