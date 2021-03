Carreata e aplauso coletivo marcam manifestação em defesa da imunização de policiais

Para marcar a mobilização dos policiais civis gaúchos em defesa da vacinação imediata da categoria, o Sindicato dos Agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (Ugeirm) promoveu nesta segunda-feira (22) uma manifestação que contou com carreata e aplauso coletivo em homenagem aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente da pandemia e aos policiais vitimados pela Covid-19. O ato iniciou por volta as 10h, em frente à Praça do Laçador, em Porto Alegre, de onde a concentração de veículos saiu em direção ao Hospital Ernesto Dornelles e ao Palácio da Polícia. Por volta das 13h, o comboio encerrou as atividades em frente ao Palácio Piratini, na região central da cidade.

Segundo o vice-presidente da Ugeirm, Fábio Castro, a manifestação respeitou as regras de distancamento social e, para evitar aglomerações, contou com a participação de 35 veículos na carreata. O grupo reforçou o pedido para que o goveno do Estado inclua os profissionais da segurança entre os grupos prioritários de imunização contra a Covid-19, e cobrou pressão ao governo federal para ampliar a campanha de vacinação. "Exigimos vacinação dos policiais, pois o número de agentes contaminados pelo coronavírus expandiu muito nos últimos dias, e já vitimou pelo menos seis agentes. Com isso, nosso efetivo vem sendo afetado e reduzido ainda mais. Defendemos a ampliação da vacina e acesso imediato aos policiais", explica o dirigente.

Castro destaca ainda que, além do trabalho cotidiano, os policiais também estão se dedicando à contenção e cumprimento das medidas de distanciamento social, o que tem sobrecarregado ainda mais o efetivo. Segundo ele, até a semana passada havia registro de 779 policiais com Covid-19 entre as notificações oficiais, desde o início da pandemia.

Policiais também promoveram aplauso coletivo em homenagem aos profissionais da Saúde e cobraram vacinação imediata. Fotos: Luiza Castro/Divulgação/JC

Um dos momentos mais marcantes da manifestação foi a parada do comboio em frente ao hospital Ernesto Dornelles, no bairro Azenha, onde os policiais abriram faixas alusivas ao movimento e aplaudiram os profissionais da saúde. "Assim como nós, esses profisisonais estão diariamente na linha de frente, sobrecarregados, e merecem todo o reconhecimento", completou o dirigente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a Polícia Civil contabilizou dois óbitos por Covid-19 entre os agentes da ativa, desde o início da pandemia. Em relação à inclusão dos profissionais da categoria entre o grupo prioritária da vacina, ressalta que o Executivo gaúcho tem pleiteado junto à União a priorização das forças policiais no cronograma nacional de imunização. Nesse sentido, ofício foi enviado ao governo federal, ainda em dezembro do ano passado, pelo vice-governador e titular da Pasta, Ranolfo Vieira Júnior.