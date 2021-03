Doações de empresas e pessoas físicas garante 100 respiradores a hospitais do Rio Grande do Sul

Cem respiradores novos doados a hospitais do Rio Grande do Sul. A marca foi atingida depois de duas semanas de campanha e ações do Instituto Cultural Floresta (ICF). A maior parte, 70, foi resultado de mobilização de pouco mais de sete dias, com arrecadação de mais de R$ 2,5 milhões de empresas e pessoas físicas para a aquisição dos aparelhos vitais hoje no suporte a doentes graves de Covid-19.

Cada unidade custa R$ 36 mil, valor obtido coma compra de um modelo fabricado por uma indústria mineira, a Tacom. O preço é a metade de outras opções no mercado porque a empresa tem incentivos fiscais do governo de Minas Gerais para a produção, para abastecer principalmente hospitais públicos.

Os primeiros 30 respiradores foram entregues na semana passada a estabelecimentos hospitalares da Capital e foram bancados por recursos do ICF.

Já os 70 mais recentes foram adquiridos com a campanha pelo site da entidade, que ainda está no ar e tem a meta de comprar mais 30 equipamentos até a semana que vem. Com isso, a ação chegaria a 130 unidades

As últimas 45 unidades, das 70, serão entregues nesta sexta-feira (19) a instituições em Porto Alegre, informou o instituto.

Equipamento, comprado de fabricante mineira, foi enviado a Santa Maria, Santiago e Uruguaiana. Foto: Ala 3/FAB/Divulgação

Outras 25 foram despachadas nessa quinta-feira (18) para hospitais do interior, com destino para Santa Maria (10 unidades), Santiago (cinco), Uruguaiana (cinco) e Rio Grande (cinco).

Os equipamentos embarcaram em aeronave da Força Aérea Brasil (FAB), na Ala 3, antiga base Aérea de Canoas.

O presidente do Conselho do Floresta, Claudio Goldsztein, diz que muitas empresas nas cidades foram chamadas a participar, tanto por prefeituras como as unidades de saúde. A maior doação em valor foi da CMPC, do setor de celulose e com planta em Guaíba, que garantiu a compra de 20 unidades do Ventilador Pulmonar Inteligente (VI-C19), citou Goldsztein.

Como contribuir para ampliar a compra de respiradores:

Entre em https://doe.institutoculturalfloresta.org.br/

As doações podem ser feitas por cartão de crédito, débito e boleto

Também é possível depositar na conta: Banco 041 (Banrisul), agência 0100 e conta corrente 064257440-8, em nome de Associação Cultural Floresta (CNPJ 27.631.481.0001-90).

JC VÍDEOS: Empresário fala sobre a mobilização para compra dos equipamentos