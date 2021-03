Deferida recuperação judicial de urbanizadora de Caxias do Sul

A juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul, Chistiane Tagliani Marques, deferiu nesta semana o pedido de recuperação judicial, encaminhado em 22 de janeiro pela Empresa Urbanizadora Rodobrás, que desde 1974 atua na implantação de loteamentos urbanos. De acordo com a advogada Aline Babetzki, a empresa apresentará em juízo que tem as condições necessárias para se restabelecer no mercado. "Com o deferimento do processo, temos 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial”, informou.

Com o deferimento, ficam suspensas todas as ações e execuções contra a empresa e os créditos arrolados na recuperação judicial serão pagos dentro do plano a ser apresentado. Também estão suspensos leilões e demais tipos de constrições sobre os bens da empresa.

O total da dívida da empresa é estimado em R$ 50 milhões, somando 177 credores. O maior valor está concentrado na classe de credores bancários. Em ativos, a empresa acumula em torno de R$ 100 milhões. Atualmente, a gestão é exercida por Flávio Bonetto, genro do fundador, que já há algum tempo atuava na companhia. Para apurar os recursos necessários para quitação das dívidas, a empresa trabalhará, principalmente, na venda de novos lotes. Para tanto, aguarda a liberação de licenças.

Estimativas são de que a empresa é responsável pelo loteamento de 25% do solo urbano de Caxias do Sul, o equivalente a cerca de 30 mil terrenos. Também tem presença em vários municípios gaúchos. O fundador e presidente da empresa, Ovídio Deitos, que foi vereador e presidente da Festa da Festa, faleceu há pouco mais de uma semana.