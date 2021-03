Valor da passagem de ônibus de Porto Alegre ficará congelado por três meses

A Prefeitura de Porto Alegre e a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) devem assinar até esta quarta-feira (17) um acordo para manter o valor da passagem de ônibus da capital gaúcha congelado por 90 dias. Atualmente em R$ 4,55, o valor da tarifa deveria ter sido reajustado no dia 1º de fevereiro.

O engenheiro de transporte da ATP Antônio Augusto Lovatto explica que a decisão de manter o valor congelado partiu da prefeitura e caberá ao poder público fazer uma compensação durante os 90 dias para cobrir a diferença da tarifa pleiteada pela entidade, que é de R$ 5,20 para cobrir os gastos.

Durante a vigência do acordo será criada uma comissão composta por técnicos da EPTC e a da ATP para que seja feita uma remodelagem do contrato entre as empresas de ônibus da Capital e a prefeitura, firmado em 2015.

R$ 5,20 já era defendido pela ATP em 2020 quando a passagem custava R$ 4,70, no início do ano passado.