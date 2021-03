Trecho da BR-386 será parcialmente liberado após explosão; veja rota

após a explosão de um caminhão carregado de combustível O tráfego de veículos leves será liberado a partir das 6h desta terça-feira (16) na pista Sul (sentido Porto Alegre) na ponte do km 350, em Estrela. O trânsito no local passa por alteraçãoque causou a morte de uma pessoa.

A CCR ViaSul informou que será implantado no trecho um sistema de fluxo e contrafluxo, ou seja, em pista simples, com velocidade máxima de 40 km/h. O tráfego de veículos pesados permanece impedido no local. A rodovia faz uma das principais ligações entre o Vale do Taquari e a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

Os motoristas que seguem sentido à Capital utilizarão o acostamento da ponte para trafegar. Já os motoristas que seguem sentido ao interior do Estado serão desviados para a pista sentido Sul. Depois, seguem o trajeto para o interior do Estado utilizando a faixa 1 da rodovia, no contrafluxo.

obras na ponte do arroio Boa Vista levarão cerca de 6 meses Equipes da CCR ViaSul avaliaram o local e garantiram que a estrutura não oferece perigo ao tráfego de veículos leves. No local do acidente, porém, a pista do sentido Norte continua bloqueada. A previsão é de que as

Veja as alternativas de trajeto

Devido ao bloqueio, a CCR ViaSul implantou painéis eletrônicos móveis de mensagens e reforçou a sinalização no trecho do acidente. Confira as opções para trafegar:

Quem vai para o sentido Norte (interior do Estado): motoristas devem pegar o acesso à RS-287, na altura do km 386 da BR-386, e seguir no sentido de Venâncio Aires. Já na RS-287, na altura do km 56, o motorista deve acessar o trevo que leva à RS-180, e seguir no sentido de Lajeado. O trajeto levará até o km 346, novamente na BR-386.

Quem vai para o sentido Sul (Porto Alegre): o desvio é na altura do km 346 da BR-386. O motorista deve acessar o trevo sentido à RS-180. Na sequência, já na RS-130, deve acessar o trevo no sentido à RS-287, na altura do km 56, seguindo rumo a Tabaí. O trajeto leva até o km 386 da BR-386.