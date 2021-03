instituto se mobiliza para comprar respiradores e salvar vidas

É uma corrida contra o tempo e para salvar vidas. Esta é a empreitada do Instituto Cultural Floresta (ICF), que lançou campanha para arrecadar recursos para a compra de respiradores a serem doados a hospitais do Rio Grande do Sul para ampliar leitos para doentes da pandemia. O presidente do conselho consultivo do ICF, Cláudio Goldsztein, está no quadro, e detalha como surgiu a campanha e a adesão de empresas e entidades.