Plantão para registro de óbitos em Porto Alegre volta a ser oferecido na Central de Atendimento Funerário

trocar de local o plantão para registro de óbitos crescente demanda dos últimos dias , em função do aumento de vítimas da Covid-19 Um dia apósem Porto Alegre, com o intuito de evitar a formação de filas de atendimento, como ocorreu no último sábado (13), a Justiça determinou a retomada do serviço na Central de Atendimento Funerário (CAF), localizada no bairro Santana, a partir desta terça-feira (16). Para vencer a, em função do, o suporte à população também será reforçado e, em casos emergenciais, poderá ser feito na sede do Cartório de Registro Civil da 2º Zona da Capital, na Cidade Baixa.

No domingo (14), a transferêcia do plantão dos registros para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 5ª Zona, no bairro Cristal, havia sido determinada por decisão judicial. No entanto, trâmites como liberação de sepultamentos e cremações, translado de corpos para o Interior e sepultamento gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade social continuavam sendo feitos na CAF, o que gerava a necessidade de deslocamento duplo dos cidadãos, e determinou a revisão da medida.

A volta dos atendimentos em um só local resultou de reunião realizada na tarde desta segunda-feira (15), entre membros da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado (TJ), direção do Foro de Porto Alegre e responsáveis pelos Cartórios de Registro Civil da Capital. Segundo o TJ, a nova resolução busca "sanar as dificuldades verificadas no último final de semana para o atendimento da demanda do registro de óbitos".

Para dar conta da demanda pelos serviços, a estrutura disponível na CAF também será ampliada, tanto em número de funcionários quanto no horário do plantão de óbitos, que passará a ser das 18h às 8h do dia seguinte, nos dias úteis, e durante 24 horas nos finais de semana, revogados os intervalos previstos anteriormente, e que teriam causado o acúmulo de serviço no sábado.

Veja como fica o serviço de registro de óbitos na Capital: