Guarda Municipal de Porto Alegre autua e interdita três estabelecimentos no fim de semana

A Guarda Municipal de Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Brigada Militar, em operação integrada na noite desse sábado (13), autuaram e interditaram três estabelecimentos comerciais operando irregularmente.

A ação buscou fiscalizar o cumprimento das medidas sanitárias, que restringem o comércio entre as 20h e 5h. Agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) também participaram da operação.

Um bar no Morro Santa Tereza estava aberto ao público com cerca de 15 pessoas bebendo em seu interior e no entorno. Outro bar na rua Coronel Genuíno, no Centro Histórico, também foi fechado por não estar seguindo as recomendações da bandeira preta. Ainda um restaurante na rua Dinarte Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento, estava atendendo, inclusive com mesas na calçada.

Todos os locais foram autuados e interditados por estarem em atividade fora do horário permitido. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156.