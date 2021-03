Fepam faz barreira para conter combustível de caminhão que explodiu na BR-386

Após a explosão de um caminhão carregado de combustível na BR-386 em Estrela , no Rio Grande do Sul, equipes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) trabalham para evitar contaminação do rio Taquari. O caminhão, com gasolina e diesel, explodiu na ponte sobre o arroio Boa Vista, quando se deslocava no sentido Porto Alegre para o interior.

O motorista morreu carbonizado. O caminhão tinha placa de Ijuí, localidade das Missões. O acidente gerou bloqueio no trânsito nas duas pistas, e a concessionária CCR ViaSul indicou trajetos alternativos para deslocamento, enquanto trabalha com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) par a liberação do tráfego.

No Twitter, a Fepam informou que foram feitos procedimentos de transbordo do combustível e limpeza, incluindo a lateral da pista, e alerta para o "risco potencial alto, em virtude do fluído aquecido".

Esta ação se concentrou logo após a equipe chegar ao local, no km 350, no começo da tarde deste sábado (13). O acidente foi no fim da manhã. A fumaça que se desprendeu da explosão foi vista de longa distãncia.

A contenção foi feita para que o produto não desaguasse no rio, esclareceu o órgão ambiental.

"As equipes informam que o produto que vazou nao chegou ao Taquari devido ao vento e à cota do arroio", diz postagem da Fepam, na rede social.

A PRF informou que "a provável causa do acidente foi a perda do controle da direção e posterior colisão na estrutura da ponte".

Caminhão ficou sobre a ponte, provocando o trancamento do trânsito nos dois sentidos da estrada. Foto: Fepam/Divulgação

Alternativa de trajeto com desvio no ponto do acidente

Devido ao bloqueio, a CCR ViaSul implantou painéis eletrônicos móveis de mensagens e reforçou a sinalização no trecho do acidente. Confira as opções para trafegar:

Quem vai para o sentido Norte (interior do Estado): motoristas devem pegar o acesso à RS-287, na altura do km 386 da BR-386, e seguir no sentido de Venâncio Aires. Já na RS-287, na altura do km 56, o motorista deve acessar o trevo que leva à RS-180, e seguir no sentido de Lajeado. O trajeto levará até o km 346, novamente na BR-386.

Quem vai para o sentido Sul (Porto Alegre): o desvio é na altura do km 346 da BR-386. O motorista deve acessar o trevo sentido à RS-180. Na sequência, já na RS-130, deve acessar o trevo no sentido à RS-287, na altura do km 56, seguindo rumo à Tabaí. O trajeto leva até o km 386 da BR-386.