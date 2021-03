Caminhão com combustível explode na BR-386 no Rio Grande do Sul

Atualizada às 14h50min de 13/03/2021

A nuvem de fumaça ao longe é o sinal da gravidade do acidente com um caminhão na BR-386, em Estrela, no fim da manhã deste sábado (13). O veículo com combustível explodiu, segundo a concessionária CCR ViaSul. O motorista do veículo morreu no local, segundo a CCR.

O caminhão estava carregado com gasolina e diesel e tinha placa de Ijuí. O condutor ainda não foi identificado. A PRF informou que "a rovável causa do acidente foi a perda do controle da direção e posterior colisão na estrutura da ponte".

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi volta das 11h45min no km 350 da rodovia, no trecho da ponte do Arroio Boa Vista, no sentido Porto Alegre ao Interior. O m caminhão pegou fogo e bloqueou açpista nos dois sentidos, diz a PRF.

Fumaça indica local onde foi o acidente no fim da manhã deste sábado na BR-386, em Estrela. Foto: PRF-RS

"Equipes PRFs estão no local, em ambos os lados do acidente, tomando as providências para resguardar a segurança e a integridade dos usuários da rodovia e curiosos", informou o órgão, por nota.

Com o bloqueio do trecho, veículos leves devem seguir pelo início da Rota do Sol, na RS-453, retornando pela RS-129, que desemboca na cabeceira da ponte do Taquari, para seguir á Capital. Segundo a PRF, veículos pesados não têm alternativa de desvio.

Para veículos que vêm do sentido da Capital, a CCR está retirando as seperações dos dois sentidos das pistas para que o morotistas possam retornar. Com isso, os carros podem tomar a RS-129, em desvio para pegar novamente a BR-386, após o acidente.

A liberação completa para trânsito no trecho é descartada para este sábado. Polícia Rodoviária Federal e concessionária avaliam montar um desvio usando um dos sentidos da pista.