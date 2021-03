Guarda Municipal fecha oito bares na noite dessa sexta-feira em Porto Alegre

decreto estadual que proíbe o funcionamento de estabelecimentos entre 20h e 5h A fiscalização da Guarda Municipal de Porto Alegre, em ação conjunta com a Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), fechou, na noite dessa sexta-feira, oito bares que desrespeitavam o

A ação nos bairros Moinhos de Vento, Cidade Baixa e Centro Histórico fechou três bares e uma loja de conveniência que operava em um posto de combustível. Na Zona Norte, ocorreu a autuação e interdição de um bar. O estabelecimento, que fica na avenida do Forte, reunia cerca de 30 pessoas em seu interior. O proprietário do local disfarçava a entrada do público com pilhas de mesas e cadeiras para parecer que não estava aberto.

Outros três estabelecimentos foram fechados durante a ação de fiscalização, todos com clientes em seu interior. No bairro Partenon, na rua 9 de junho, um bar foi fechado, assim como outro na avenida Balthazar de Oliveira Garcia. Na Restinga, na Zona Sul da Capital, uma lancheria teve a operação encerrada pela fiscalização.

As ações de fiscalização da Guarda Municipal seguem ao longo do fim de semana e denúncias podem ser feitas através do 156.