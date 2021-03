Por colapso na saúde, TJ nega transferência de paciente de Ivoti para leito de UTI

esgotamento do sistema de saúde respiradores do Rio Grande do Sul, marcado por falta de leitos em UTIs e de equipamentos como, determinou que a Justiça gaúcha negasse pedido liminar de um paciente com Covid-19 que buscava internação para tratamento intensivo. A decisão, proferida na quarta-feira (10), impedu que o enfermo, de Ivoti, conseguisse acesso à ventilação mecânica para tratamento de uma pneumonia, causada pelo novo coronavírus.

No processo, o paciente buscava junto ao Estado e a prefeitura de Ivoti, em tutela de urgência, a realização da internação hospitalar na UTI. No pedido, feito na terça-feira (9), sustentou que "a garantia constitucional à Saúde não pode ser afastada sob o argumento de que o sitema de saúde não possui estrutura para teder ao caso".

Na decisão, o desembargador plantonista do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado, João Barcelos de Souza Júnior, reforçou que o recurso foi recebido "com profunda tristeza e angústia", e que o drama relatado poderia ocorrer com qualquer pessoa, inclusive com ele próprio. No entanto, ressaltou não ter o Judiciário "o poder de modificar a realidade fática da grave situação que se instaurou e que, infelizmente, salvo algum milagre, piorará nos próximos dias".

"Não há vagas de UTIs, estamos diante do colapso!", ressaltou o magistrado, elencado números da gravidade da pandemia no Estado.

Nesse sentido, o desembagador enfatizou que, diante da realidade, "não há o que possa ser determinado", já que não há leitos de UTI disponíveis, e qualquer decisão poderá ser mal interpretada e causar perplexidade, "fazendo com que um paciente seja preterido por outro, situação que o Poder Judiciário tem de todas as formas evitar”.

Souza Júnior criticou ainda a condução do enfrentamento à pandemia no Brasil. "Nos transformamos em um País que trata uma pandemia mortal como coisa banal; medidas de segurança e prevenção como desrespeito a direitos pessoais; medicamentos já classificados em estudos científicos sérios como inúteis para a Covid-19 como poção mágica", ponderou.

"Estamos desmanchando como sociedade organizada, pois estamos perdendo humanidade, compaixão, empatia e responsabilidade", considerou o magistrado.

O desembargador destacou ainda o estresse e a angústia dos profissionais que atuam na linha de frente da pandemia há um ano, além dos conflitos que surgem para a tomada de decisões de atendimento.

O pedido liminar para transferência imediata do paciente a um hospital com leito de UTI, já havia sido negado em 1º grau, o que determinou o recurso ao TJ. A prefeitura de Ivoti não possui serviço de UTI no Hospital São José, e os casos graves acabam sendo transeridos para outras cidades, de acordo com o serviço de regulação à Saúde do Estado.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, até a tarde desta sexta-feira (12), o município não havia sido intimado sobre o processo que envolve o morador, internado desde 01 de março, nem tinha informações sobre seu estado de saúde.

Com mais de 2 mil casos confirmados e 32 óbitos por Covid-19 até quinta-feira (11), Ivoti tem registrado aumento dos casos e da procura por atendimento, assim como todo o restante do Estado, e, segundo a prefeitura, tem intensificando as ações para garantir atendimento à comunidade.

Entre elas, destaca a liberação para funcionamento de mais 13 leitos clínicos ampliados no hospital. As estruturas contarão com equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeuta, custeada pelo município, que tabém informou a aquisição de oxigênio e medicação para ventilação mecânica, investimentos que totalizam R$694,45 mil reais.