Surto de Covid-19 fecha agência do INSS de Bagé nesta quinta

Um surto de Covid-19 registrado no INSS de Bagé, na Fronteira Oeste gaúcha, motivou o fechamento, a partir desta quinta-feira (11), da agência da cidade. Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência do RS (SindisprevRS), cinco dos 24 servidores do órgão testaram positivo para o novo coronavírus nesta semana, com alguns chegando a trabalhar presencialmente, apesar dos sintomas, enquanto aguardavam pelos resultados dos testes.

A denúncia do surto localizado chegou à entidade por meio da diretoria regional do Sindicato, que informou que o comando da agência seguiu as orientações da Superintendência do INSS, que não autorizou o fechamento do posto durante a bandeira preta no Estado. De acordo com Thiago Manfroi, diretor do Sindisprev RS, a orientação superior é de que as agências só fechem quando comprovada a contaminação de número expressivos de funcionários. "A presidência do Instituto está transformando as agências num grande foco de contágio da doença”, afirma o dirigente.

Na segunda-feira (8), o Sindicato recebeu a primeira denúncia de contaminação de dois servidores de Bagé, e desde então defendia o fechamento do posto, "para a preservação de vidas". No entanto, apenas após a confirmação do quinto caso interno, nesta quarta-feira (10), é que a agência anunciou a suspensão do atendimento presencial, a partir de quinta. Há confirmação, inclusive, de que servidores, entre eles a gerente do posto, teriam trabalhado normalmente, apesar de sintomáticos, enquanto aguardavam pelo resultado dos testes de Covid.

"Nossa orientação é pelo fechamento total das agências na bandeira preta. Também estamos cobrando o uso de máscara, mas nos chegam relatos de que alguns funcionários não utilizam. Cada funcionário se torna vetor da Covid, e pode contaminar várias pessoas atendidas, é um risco muito grande esse descaso todo", relata Manfroi, que também defende ampliação do trabalho remoto.

O sindicato denuncia ainda que o INSS não cobre os testes dos funcionários nem as despesas médicas dos contaminados.

Apesar da confirmação de que a agência de Bagé não funcionará nesta quinta, não há informação de quantos dias deixará de abrir. A reportagem tentou contato com a agência e com funcionários do posto, mas não obteve retorno. Somente nesta quarta, a agência atendeu 36 usuários em Bagé, sem ter testado nenhum dos servidores do local.

greve sanitária Na segunda-feira (8), servidores do INSS no Estado chegaram a anunciar

De acordo com a prefeitura de Bagé, até o início da noite não havia nenhuma informação à Secretaria de Saúde do município sobre o surto no posto local.