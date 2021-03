Após morte de colegas por Covid, policiais civis cobram agilidade e preferência na vacinação

Às 10h desta quarta-feira (10), inspetores, escrivães e comissários da Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizaram um "buzinaço" por três minutos na frente das delegacias espalhadas pelo Estado. O ato dos policiais marcou uma homenagem aos três agentes mortos pela Covid-19 nesta semana, e também visa cobrar dos governos federal e estadualA categoria busca ser incluída como grupo prioritário na imunização contra a doença.

"A gestão da vacinação pelo governo federal é um desastre, e os efeitos nós estamos vendo aí", ressalta o vice-presidente do Sindicato dos Agentes de Polícia do RS (Ugeirm), Fábio Castro, que pontua: "a Segurança Pública não para e não tem o direito de parar".

Houve também uma cobrança em cima do governo do Rio Grande do Sul para que o Executivo estadual adquira as vacinas