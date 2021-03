Prefeitura de General Câmara adota uso parcial de bicicletas para servidores

Como forma de estimular o uso da bicicleta em prol do meio ambiente e dos cofres públicos, a prefeitura de General Câmara anunciou a aquisição de bicicletas customizadas para seus servidores e o leilão de três carros à disposição da administração municipal. Além dos benefícios que a medida abarca quanto à mobilidade urbana e redução de gastos e poluição, a ação tem como base uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade de São Paulo (USP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que mostra a bicicleta como um bom meio de se prevenir a Covid-19.

“Queremos estimular o uso da bicicleta, começando pelo nosso exemplo, ao determinar que os servidores com condições da prática do ciclismo, em um raio de dois quilômetros, executem suas funções externas com o meio alternativo de transporte”, afirmou Helton Barreto, prefeito do município gaúcho de 8,6 mil habitantes, localizado a 80 quilômetros de Porto Alegre, na Região Carbonífera.