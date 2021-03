Pesquisa aponta Moinhos de Vento como segundo melhor hospital do Brasil

que opera acima da capacidade de atendimentos a pacientes com Covid-19, aceleração da pandemia. Uma das instituições gaúchas de saúdeo hospital Moinhos de Vento (HMV) tem um novo motivo para se orgulhar em meio àA revista norte-americana Newsweek classificou o HMV como o segundo melhor hospital do Brasil, em uma pesquisa realizada com 96 hospitais do País.

Foi o terceiro ano seguido que o levantamento incluiu o Brasil, feita em parceria com a Statista Inc, empresa global de pesquisa de dados. Em 1º lugar ficou o Hospital Israelita Albert Einstein. No âmbito internacional, o Moinhos ficou na 78ª posição, a partir da abrangência de instituições de 25 países, como Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos e França.

A metodologia adotada para o desenvolvimento do ranking envolveu a participação de mais de 74 mil médicos por meio de pesquisa internacional online. Avaliação dos pacientes quanto ao tratamento oferecido pela instituição, condições de higiene, segurança, entre outros, também foram levados em consideração.