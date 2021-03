Saúde de Porto Alegre alerta para golpe de falsos vacinadores da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre emitiu um alerta à população sobre criminosos que se passam pela equipe de vacinação domiciliar para realizar assaltos nas residências. A imunização em casa é realizada somente para idosos acamados.

Diante dos relatos, a SMS reforça que todas as equipes de vacinação portam crachás da prefeitura, com nome e matrícula do funcionário. Crachás unicamente com símbolo do SUS não são a identificação padrão.

A orientação da pasta é para que quem for receber equipes em sua residência, que exija que o crachá seja apresentado para que os servidores da Saúde sejam identificados.

A SMS recomenda ainda que as tentativas de abordagem suspeitas sejam comunicadas à polícia.