RS deve permanecer mais uma semana em bandeira preta

O Rio Grande do Sul deve permanecer em bandeira preta por mais uma semana. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, antecipou a decisão em entrevista concedida à TV Bandeirantes, na quarta-feira. Na manhã desta quinta-feira, o gabinete de crise do governo se reuniu para definir o cenário da próxima semana, no entanto, não está previsto um anúncio oficial acerca da decisão nesta quinta-feira (4).

“Fatalmente, o Estado estará em bandeira preta integralmente na próxima semana por um claro avanço da pandemia", disse Leite. Conforme o governador, o cenário atual no Estado é o pior desde o início da pandemia. A confirmação da bandeira preta em todo o Rio Grande do Sul deve ocorrer nesta sexta-feira (5), quando do anúncio do mapa preliminar do modelo de Distanciamento Controlado.

20% dos casos ativos de Covid-19 no RS estão hospitalizados chegou a 600 Nesta quinta-feira, quase. Em Porto Alegre, o número de pacientes internados em UTI com o diagnóstico confirmado para a doença

"Vamos discutir com cada setor eventuais ajustes que sejam demandados; tanto para interesse legítimo que haja em algum setor econômico, tanto para maior rigor para assegurarmos que haja redução dessa taxa de contágio", afirmou o governador na entrevista.

A manutenção da bandeira preta em todo o território gaúcho é quase certa, na medida em que nenhum dos indicadores que monitoram o cenário da crise sanitária melhorou da última semana para a atual. Ao contrário, os números mostram uma piora da pandemia no Rio Grande do Sul.

"Continuamos no esforço de expansão, mas é absolutamente impossível vencer o crescimento que a pandemia tem em número de leitos que são demandados", destacou Leite referindo-se à abertura de novas vagas na rede hospitalar gaúcha.