Animais marinhos encalham no litoral gaúcho

Uma tartaruga e vários peixes baiacu foram encontrados mortos na costa do mar em Torres, no Litoral Norte do Estado, neste sábado (27). Os animais chamaram a atenção de moradores e veranistas. Além desses casos, uma baleia jubarte de aproximadamente 8 metros foi encontrada na faixa de areia em Nova Tramandaí, próximo à guarita 162, neste domingo (28).

De acordo com o biólogo Maurício Tavares, do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Ufrgs, esses encalhes são normais e ocorrem no ano inteiro, com as espécies variando conforme a estação. Tartarugas marinhas e golfinhos-toninha encalham bastante na primavera e no verão, e normalmente esses casos são de animais já mortos que chegam à costa, provavelmente vitimados por redes de pesca, capturas acidentais de métodos como pesca de redes de emalhe de fundo ou de arrasto. Já no inverno, encontram-se mais pinguins-de-Magalhães e lobos marinhos, estes mais vítimas da seleção natural do que de danos pesqueiros.

“Isso está relacionado às correntes marinhas, o mar hoje está muito propício para os animais encalharem”, explica Tavares. “O vento estava maral, que empurra do mar para a terra, então isso faz com que seja mais propício que carcaças encalhem.” Às vezes, carcaças de animais podem derivar por dezenas de quilômetros, conforme as condições oceonográficas após a morte do animal no mar.