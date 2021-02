Mais de 20 mil idosos já receberam a primeira dose da vacina da Covid-19 na Capital

imunização de idosos de 82 anos Transcorre sem atropelos, nesta sexta-feira (26), anos postos de saúde e drive-thrus disponibilizados para a prevenção contra a Covid-19 em Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o boletim com o balanço de doses aplicadas ao longo do dia deverá ser divulgado no início da noite. Até o meio desta tarde, 20.073 idosos do grupo com 83 anos ou mais já haviam sido imunizados na cidade.

A vacinação ocorre das 8h às 17h, nas 21 unidades de saúde da Capital e nos dois drive-thrus, localizados nos estacionamentos do Big Sertório e no Big Barra Shopping Sul, que também estarão funcionando no sábado (27), no mesmo horário.

doses da vacina de Oxford/Astrazeneca A ampliação do grupo prioritário para a faixa etária dos 82 anos foi possível graças ao recebimento, na quinta-feira (25), de 21.420. Para se imunizarem, os idosos precisam apresentar documento com CPF e comprovante de residência.

prefeitura adiou Nesta sexta, ao início da vacinação de várias categorias de profissionais de saúde autônomos, para evitar o risco de grandes aglomerações nos postos.

Até às 15h, Porto Alegre já havia vacinado 101.881 pessoas contra a Covid-19, incluindo integrantes de todos os grupos prioritários. Deste número, 62.652 primeiras doses foram aplicadas em profissionais de saúde, e 23.527 segundas doses.

Idosos já somam pouco mais de 20 mil (93% do público-alvo) que receberam a primeira dose do imunizante, seguindo a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. A segunda aplicação desse grupo está recém-começando e, de acordo com o painel que monitora a vacinação na cidade, chegou a apenas 25 pessoas até o momento.

O total de vacinas entre os idosos acamados e pessoas com deficiência que vivem em instituições chegou a 18,2 mil em primeira dose e 9 mil em segunda dose. Já a população indígena e quilombola recebeu pouco mais de 1,1 mil doses em primeira etapa e cerca de 600 na segunda.

Com isso, o total de imunizados na Capital atingiu 83,49% entre os que já receberam a primeira dose, e 27% dos vacinados com a segunda aplicação. A meta da prefeitura é vacinar um total de 122.023 porto-alegrenses.

Desde o dia 18 de janeiro, quando chegaram as primeiras remessas de vacinas, Porto Alegre recebeu um total de 149,47 mil doses de imunizantes.