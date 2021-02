Sexta-feira com sol e calor em grande parte do RS

Nesta sexta-feira, (26), o sol aparece em grande parte do Rio Grande do Sul. O tempo firme é favorecido por um sistema de alta pressão atmosférica no oceano. O vento fica mais intenso com previsão de rajadas entre o período da tarde e noite em municípios da Metade Leste do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nos Campos de cima da Serra e nos Aparados pode ocorrer nebulosidade e não se afasta chuva passageira. As temperaturas vão se elevar ao longo do dia e as máximas podem se aproximar de 35°C nos municípios da fronteira Oeste do Estado.

O tempo fica firme nesta sexta-feira em Porto Alegre, mas ventoso no fim de tarde. As rajadas de vento podem chegar a 40 km/h e vão aliviar a sensação de calor. As máximas alcançam entre 31°C e 33°C na Região Metropolitana de Porto Alegre. O sábado será com sol na Capital e as máximas de vem ficar ao redor dos 29ºC; no domingo, a previsão é de sol e chuva, sendo que as máximas devem oscilar entre 27ºC e 28ºC.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 34ºC

Mínima: 11ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 19ºC