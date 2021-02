Porto Alegre estenderá imunização a idosos de 82 anos a partir de sexta

Os idosos a partir de 82 anos serão incluídos no grupo prioritário de imunização contra a Covid-19, em Porto Alegre, e poderão ser vacinados já a partir desta sexta-feira (26). A ampliação da faixa etária foi possível graças ao recebimento de 21.420 novas doses da vacina de Oxford/Astrazeneca pela prefeitura, nesta quinta-feira (25).

As vacinas estarão disponíveis em 21 unidades de saúde do município e em dois drive-thrus disponibilizados, no BIG Sertório e no Big Barra Shopping Sul, das 8h às 17h. No sábado, as estruturas montadas nos dois supermercados também estarão funcionando para a imunização dos idosos.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também oferecerá a possibilidade de profissionais de saúde autônomos ativos receberem a primeira dose do imunobiológico, na Área 5 do Centro de Saúde IAPI e no Centro de Saúde Modelo, das 8h às 17h, enquanto durarem os estoques de vacinas. São oferecidas par este grupo 5 mil doses da vacina.

Para garantires a imunização, os profissionais da saúde deverão apresentar CPF, comprovante de endereço e carteira válida do Conselho Profissional, além de declaração, conforme estabelecido em portaria publicada no Diário Oficial da Capital.