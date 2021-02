Sol e céu claro predominam na maioria das regiões do RS nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (25) é de sol com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões. Nuvens esparsas devem ser esperadas no Norte e na região Nordeste, não se descartando a possibilidade de chuva isolada e passageira em horas da tarde na Serra, nos Aparados e em balneários mais próximos de Santa Catarina no Litoral Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana a previsão é de sol nesta quinta-feira. Também deve ocorrer amplitude térmica com a temperatura máxima chegando aos 30ºC no período da tarde. O tempo permanece seco na sexta-feira (26) e a temperatura mínima deve ficar na casa dos 19ºC e máxima de 31ºC. Já no fim de semana, as máximas devem ficar próximas dos 29ºC e as mínimas entre 20ºC e 21ºC.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 18ºC