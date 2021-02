Justiça determina suspensão das aulas presenciais em escolas municipais de Porto Alegre

decisão de entrar em greve contra a retomada do modelo presencial na Educação Infantil e primeiros anos do Fundamental A Justiça determinou nesta quinta-feira (25) a suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais de Porto Alegre, enquanto estiver vigente a bandeira preta na região, "independentemente de eventual flexibilização de protocolos". O pedido de intervenção do judiciário foi encaminhado pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), que já havia anunciado a

As aulas presenciais do 1º ano estavam previstas para ser retomadas nesta quinta-feira (25). O 2º ano do Ensino Fundamental voltaria às escolas municipais nesta sexta-feira (26). Na quarta-feira (24), as escolas de Educação Infantil da rede pública municipal e comunitárias já voltaram a abrir suas portas na Capital.

Com a recente decisão da justiça, as aulas presenciais voltar a ser proibidas até que haja uma melhora no cenário da crise sanitária na cidade e, consequentemente, a mudança de bandeira no mapa do distanciamento controlado. Cabe ao poder público recorrer da determinação.

A decisão foi tomada pela juíza Rada Maria Metzger Kepes Zaman , da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nesta madrugada. Ela justifica que"expor os profissionais de educação, os serventuários de escola, demais integrantes da rede escolar, os alunos e seus familiares - no momento mais crítico - da cidade durante a pandemia de Covid-19, fere o direito da manutenção à saúde e à vida, não devendo o Sistemade Cogestão permitir a abertura das escolas no ápice do colapso dos hospitais de Porto Alegre".

A juíza lembra que as escolas se mantiveram fechadas durante quase um ano e sustenta que retomar as aulas no pior cenário da Pandemia de Covid-19 "viola frontalmente os direitos dos representados pelo autor protegidos constitucionalmente, como o direito à saúde, à vida e a dignidade humana".

retomada das aulas presencias para turmas da Educação Infantil, 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental pressão de grupos de pais e de entidades ligadas à educação foi liberada pelo governo do Estado diante da. Para os demais níveis de ensino, as atividades em sala de aula seguem proibidas em regiões com bandeira preta. Prefeituras não poderão alterar essas regras, uma vez que o ensino não está contemplado nas medidas de flexibilização permitidas pelas regras de cogestão regional.