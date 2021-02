Prefeitura de junta à dupla Grenal em campanha para evitar aglomerações em jogos

A prefeitura de Porto Alegre se uniu aos clubes Internacional e Grêmio em campanha para evitar aglomerações nos próximos jogos dos dois times, marcados esta para quinta-feira (25) e domingo (28). Os governos estadual e municipal ainda devem enviar um ofício à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), solicitando a alteração do horário do jogo do Grêmio contra o Palmeiras.

bares já estarão fechados A partida está marcada para domingo, às 16h. O ofício pede um adiamento para às 20h30min, horário em que osno Rio Grande do Sul.

agravamento da pandemia As medidas, decididas em reunião nesta quarta-feira (24), resultam doem Porto Alegre. Participaram o vice-prefeito Ricardo Gomes; o vice-governador, Ranolfo Vieira Jr.; o presidente da FGF, Luciano Hocsman; presidentes do Grêmio, Romildo Bolzan; e do Inter, Alessandro Barcellos; entre outros representantes do município e do Estado.

A prefeitura será responsável por uma campanha publicitária, solicitando a consciência da população e respeito às regras sanitárias de prevenção à Covid-19. O Inter e o Grêmio devem utilizar as redes sociais para pedir que os torcedores fiquem em casa.

Ainda foi definido que será realizado um apelo às torcidas organizadas, por parte dos clubes e do Ministério Público, para que os integrantes não saiam de suas residências durante os jogos. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estará fiscalizando ônibus de torcedores da Região Metropolitana e isolando locais onde geralmente torcedores assistem as partidas.