Hospital Moinhos de Vento abre 10 leitos de terapia intensiva em Porto Alegre

aumento de casos Impactado pelode Covid-19 no Rio Grande do Sul, o Hospital Moinhos de Vento anunciou nesta quarta-feira (24) a abertura de 10 leitos de terapia intensiva em unidade de retaguarda. A instituição ainda fechou a tenda de atendimentos de casos suspeitos da doença.

De acordo com o hospital, os pacientes com suspeita de Covid-19 serão realocados para o atendimento da Emergência. O setor só recebe casos classificados como vermelho e laranja.

11 regiões em bandeira preta nove casos da variante mais transmissível Com, o Estado lida com índices mais altos de internações pela Covid-19 e esgotamento de recursos do sistema de saúde. O Rio Grande do Sul ainda registrada doença, importados do Amazonas.

outros três hospitais Assim comoporto-alegrenses, a instituição está com mais de 100% de ocupação dos leitos de terapia intensiva. Segundo o Moinhos de Vento, pessoas com menos de 60 anos de idade correspondem a 35% dos pacientes internados, alertando para que pessoas mais jovens redobrem a prevenção contra o vírus.

O Hospital Moinhos de Vento faz um apelo para que a população da capital esteja atenta às normas de proteção e isolamento na pandemia.

"É fundamental que todos sigam as recomendações das autoridades sanitárias, utilizando máscara em todos os momentos e higienizando as mãos e os ambientes de contato. Da mesma forma, recomenda ainda que as pessoas evitem ao máximo aglomerações, circulações desnecessárias, mantendo sempre o distanciamento social, principalmente neste momento de forte alerta", afirma a instituição, em nota.