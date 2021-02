Obra de recuperação do Viaduto dos Açorianos inicia na segunda-feira

Começa, na próxima segunda-feira (22), o processo de revitalização do Viaduto dos Açorianos, no Centro da Capital. O acesso, que fica na avenida Borges de Medeiros sobre a Primeira Perimetral, está fechado desde maio de 2020. Nesta sexta-feira (19), o prefeito Sebastião Melo deu a ordem de início para a obra de recuperação e reforço estrutural.

O viaduto construído em 1973 receberá serviços de recuperação estrutural de pilares e vigas dos encontros, tratamento de fissuras e rachaduras, reforço da viga longitudinal central e lajes de transição. Serão substituídos, ainda, os aparelhos de apoio, as juntas de dilatação e os drenos de escoamento de água, além do tratamento da armadura e do concreto, limpeza e pintura, entre outros reparos. A revitalização do local será feita pela DW Engenharia Ltda,l. A prefeitura investirá R$ 1,33 milhão na recuperação do viaduto.