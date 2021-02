Ligação entre infecção por Covid-19 e desenvolvimento de diabete é investigada

A estudante universitária Giselle, de 19 anos, procurou a emergência de um hospital do Rio de Janeiro em meados de janeiro porque se sentia muito mal. Andava sonolenta, cansada, com falta de apetite e ainda apresentava uma forte dor abdominal. Os médicos que a atenderam trataram a dor, mas não conseguiram chegar a nenhum diagnóstico específico.

Alguns dias depois, Giselle, que prefere não revelar o sobrenome, voltou à emergência com os mesmos sintomas. Depois de uma bateria de exames, o diagnóstico: um quadro agudo de diabete tipo 1. Os médicos resolveram investigar por que uma pessoa jovem, sem histórico da doença, apresentou um quadro tão grave. A conclusão foi que a manifestação seria decorrente de um caso brando de Covid-19, no início do ano.

Novos estudos vêm mostrando que a diabete é mais uma complicação a ser adicionada à lista dos danos causados pela Covid-19. O que os cientistas ainda não sabem é se o vírus potencializa um problema que já estava em desenvolvimento ou se é a principal causa. "A relação pode ser bidirecional, ou seja, é possível que, em algumas situações, a Covid venha a aumentar o risco de surgimento de casos de diabete, especialmente da cetoacidose diabética, uma complicação mais aguda", afirma a professora Melanie Rodacki, do Departamento de Clínica Médica, Nutrologia e Diabete da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Uma análise feita por cientistas do Canadá, da Índia e da Austrália, publicada em novembro na revista Diabete, Obesidade e Metabolismo, revela que 14% dos internados com quadros graves de Covid-19 desenvolveram diabete. Os cientistas reuniram dados de oito estudos, com um total de 3,7 mil pacientes.

Há possibilidade de que a diabete já fosse se desenvolver ou que o tratamento com corticoide tenha provocado a doença. Mas, dizem os especialistas, um efeito direto da Covid-19 também deve ser considerado. Os pesquisadores ainda não sabem como a Covid-19 deflagraria a diabete 1 e 2, nem se os casos são temporários ou permanentes.

Outro estudo, feito na Alemanha e publicado no início de fevereiro na Nature, demonstrou que as células beta do pâncreas (que produzem insulina) estavam expressando proteínas do novo coronavírus. "Nosso estudo identificou o pâncreas como um alvo da infecção pelo SARS-CoV-2, sugerindo que a infecção das células beta pode contribuir para problemas metabólicos observados em pacientes com Covid-19", afirmaram os pesquisadores.

"Tudo com a Covid-19 ainda é muito novo, estamos diante de uma doença nova e aprendendo muita coisa", diz a presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), Cíntia Cercato. "Mas, basicamente, estamos vendo essa relação bidirecional."

